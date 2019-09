Verissimo anticipazioni di sabato 28 settembre 2019: ospiti Luca Argentero, Federica Nargi ed Alessandro Matri

Sabato 28 settembre 2019 il pomeriggio di Canale 5 sarà animata da una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Nuovi ospiti varcheranno l’ingresso dello studio di Verissimo e si racconteranno rispondendo alle domande che porrà loro la conduttrice con il consueto garbo. Le interviste agli ospiti di Verissimo spaziano dalla vita professionale a quella privata.

La scorsa puntata abbiamo assistito alla replica di Andrea Damante alle accuse rivoltegli dall’ex fidanzata Giulia De Lellis, ospite della prima puntata di Verissimo. “A volte non si tradisce né con il cuore, né con la testa ma… con il corpo! Per un momento ho immaginato che Giulia potesse essere la donna della mia vita”, ha dichiarato Damante, aggiungendo:”Ho fatto un errore che da una parte mi ha tolto e da una parte mi ha insegnato. Lei ora mi sembra che stia molto bene: ha scritto un libro, si è rifidanzata”.

Anticipazioni della nuova puntata di Verissimo di sabato prossimo

Sabato 28 settembre 2019 saranno ospiti di Verissimo Federica Nargi ed Alessandro Matri, per la prima intervista di coppia. Oggi 26 settembre festeggiano il terzo compleanno della loro primogenita Sofia. Hanno voluto condividere la propria gioia con un post su Instagram: «”I sogni son desideri chiusi in fondo al cuor” Quando da grande ti sarai già tuffata nel mare della tua vita cerca di realizzarli tutti piccola mia ed io ti sarò sempre vicina , non voglio perdermi neanche un attimo della tua vita buon compleanno Uraganoooooooo. 3 anni meravigliosi di te».

Luca Argentero a Verissimo

A Verissimo sabato 28 settembre vedremo l’attore Luca Argentero che ha interpretato il film “Io, Leonardo”, in uscita il 2 ottobre. Luca parlerà del film e del rapporto con la fidanzata Cristina Marino.