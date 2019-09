Beautiful, anticipazioni della settimana 9-13 settembre 2019. Tradimento!

Le anticipazioni di Beautiful, basate sulla trama delle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre 2019, rivelano che assisteremo a una girandola di colpi di scena! La madre di tutte le soap opera, con le sue vicende sempre intriganti, emozionanti e ricche di triangoli amorosi, ci aspetta dal lunedì al venerdì dalle 13:45 alle 14:10 su Canale 5.

Sappiamo dalle anticipazioni di Beautiful, che Steffy riferisce a Ridge di aver visto Bill e Brooke che si baciavano con passione. Nel frattempo la stessa Brooke va a dire a sua sorella Katie che ha vinto la causa solo perché Ridge ha corrotto il giudice McMullen, con cui ha un rapporto di amicizia.

La preoccupazione di Quinn per Wyatt

Inoltre, attraverso le anticipazioni di Beautiful, vediamo che Ridge va ad affrontare sua moglie, chiedendole perché, mentre le cose tra loro andavano così bene, non solo ha difeso Bill in tribunale, ma poi lo ha anche baciato! Intanto Quinn viene a sapere che Wyatt è stato assunto alla Forrester Creations, ma, benché contenta per lui, è preoccupata per l’eventuale reazione di Bill.

Le conseguenze del bacio!

Quanto a Bill, secondo le anticipazioni di Beautiful, lo Spencer è molto attento alle esigenze del figlio Will. La stessa Katie gli è grata quando lo vede mettere da parte i suoi impegni per trascorrere più tempo possibile con il ragazzino. Infine, dopo che si è venuto a sapere del bacio dato da Bill a Brooke, tra Hope e Steffy si apre una nuova discussione!