Giorgio Manetti ha una relazione segreta con una donna. Si tratta di Tina Cipollari? Il cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti e l’opinionista Tina Cipollari non hanno mai nascosto la loro reciproca simpatia davanti alle telecamere. Sarà davvero vero che il cavaliere fiorentino e la vamp hanno una relazione segreta?

Giorgio Manetti e Tina Cipollari hanno intrapreso una relazione segreta?

A dare la notizia dell’amicizia speciale tra Tina e Giorgio era stata Gemma Galgani, che non intende rassegnarsi alla fine della sua relazione con il cavaliere. Secondo Gemma infatti Tina e Giorgio hanno una relazione al di fuori della trasmissione. Nonostante i due hanno sempre smentito questa notizia. Sul settimale DiPiù è apparsa la notizia che Tina e Giorgio sono stati paparazzati per le vie di Firenze mentre passeggiavano romanticamente per la città. Secondo il giornale, sarebbero poi andati a cena a lume di candela. Se fosse vero sarebbe per Gemma Galgani un boccone amaro da buttare giù e dovrebbe così arrendersi all’idea di conquistare il cavaliere e tra loro due non potrà più esserci niente. Già da un po’ Giorgio ha comunicato alla dama che tra di loro le cose sono finite da tempo.

Le liti di Tina Cipollari e Gemmma Galgani.

Da tempo tra le due donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani, nello studio di Uomini e Donne hanno avuto accesi dibattiti proprio per Giorgio Manetti, arrivando quasi alle mani. Una telespettatrice del programma ha inviato una lettera a Maurizio Costanzo per la rubrica che cura su Nuovo Tv, dove ha scritto: “Amareggiata e furiosa per l’atmosfera che si vive ultimamente a Uomini e Donne. Un giorno si stavano per mettere persino le mani addosso.” La risposta di Maurizio Costanzo, in riferimento al comportamento di Tina e Gemma: “Ogni tanto in televisione si usano forse toni un po’ troppo elevati, mentre sarebbe meglio abbassarli per evitare che gli studi televisivi si trasformino in ring. Anche io credo molto nel ruolo sociale che ha la televisione, altrimenti di certo farei un altro mestiere. Quanto a Tina Cipollari e a Gemma Galgani, spero che capiscano di doversi un po’ ridimensionare”. Costanzo poi ha concluso: “Ormai sono due personaggi importanti del Trono Over di Uomini e Donne: sì, ogni tanto i loro battibecchi sono simpatici e coloriti, però devono capire che a tutto c’è un limite”.

