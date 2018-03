La prova del cuoco, le ricette della puntata di oggi, giovedì 8 marzo 2018. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata de La prova del cuoco, condotta da Antonella Clerici. Tante saranno le ricette speciali pensate dagli chef della trasmissione in occasione della festa della donna, che si celebra oggi 8 marzo 2018. In attesa di scoprire le nuove ricette della puntata di oggi de La prova del cuoco, vi ricordiamao alcuni dei piatti preparati ieri.

Tra poco scopriremo chi gareggerà oggi giovedì 8 marzo 2018 alla prova del cuoco per la squadra del peperone verde per quella del pomodoro rosso, ed in cosa consisterà la prima manche di gara. Il tema del primo round di ieri è stata la preparazione della pasta con i carciofi. Facchini ha preparato delle mezze maniche alla carbonara con i carciofi, mentre Giunta ha proposto mezze maniche rigate con carciofi fritti e scampi e ricotta fresca.

Luisanna Messeri ha preparato il petto di tacchino agli aromi, e comincia dalla preparazione di un trito a base di rosmarino, salvia, timo. Anna Moroni ha preparato la pavlova all’ananas, un dolce delicato e davvero speciale per la festa della donna. Prima la Moroni ha preparato la meringa, mentre per la farcitura ha usato una crema chantilly, con panna montata e ananas.

