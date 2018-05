La prova del cuoco torna in onda oggi, giovedì 17 maggio 2018 su Rai 1 alle ore 11.50. Tra poco scopriremo chi saranno i cuochi che gareggeranno per la squadra del Pomodoro Rosso e per il Peperone Verde. Prima di scoprire le pietanze della puntata di oggi, ricordiamo alcune delle ricette proposte a La prova del cuoco nella puntata di ieri, mercoledì 16 maggio 2018.

La prova del cuoco: ricordando le ricette di ieri mercoledì 16 maggio 2018.

Natale Giunta nella puntata di ieri ha preparato un piatto di cozze gratinate al limone con pistacchi, uvetta e pinoli, accompagnata da una crema di patate. Daniele Persegani ieri a La Prova del cuoco ha preparato dei tortelli di Crescenza con salsa di peperoni.

Andrea Mainardi ha preparato un’ottima Cheesecake salata con una base di grissini e cracker, con farcitura di formaggio, panna e pistacchi e mortadella, e decorata con i pomodorini.

La prova del cuoco: le ricette di oggi giovedì 17 maggio 2018.

