Ieri venerdì 31 agosto 2018 è stata registrata la prima puntata del dating show pomeridiano Uomini e Donne di Maria De Filippi. Secondo quanto rivelato tra i tronisti troveremo Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Lara Zorzetto, Mara Fasone e Teresa Langella.

Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Lara Zorzetto Mara Fasone e Teresa Langella i nuovi tronisti di Uomini e Donne.

“Sono Maria Antonietta Fasone, per gli amici Mara”. Si è aperto così il video presentazione della nuova tronista di Uomini e Donne. “Quando ti trovi in una situazione devi accettare la verità, non puoi cambiarla” ha ripercorso nel video di presentazione di Uomini e Donne tutti i problemi familiari legati alle ristrettezze economiche vissute in passato.

“Cercavamo di vivere nel migliore dei modi, anche se poi i litigi erano esagerati perché non avevamo nessuno la nostra privacy, nemmeno i miei genitori” ha detto la nuova tronista.

Tra i nuovi tronisti ci saranno anche dei volti già noti al pubblico di Uomini e Donne. Si tratta di Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, entrambi ex corteggiatori di Sara Affi Fella. La storia tra Sara e Luigi è durata pochissimo dopo essere usciti insieme dal programma evidentemente la redazione vuole concedergli un’altra occasione per trovare la ragazza della sua vita.

Potrebbero sedere sul trono più ambito della televisione alcune protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Si tratta di Lara Zorzetto, della tentatrice Teresa Langella che si era avvicinata molto ad Andrea Celentano.