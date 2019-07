Il Segreto, anticipazioni del 24, 25, 26 luglio 2019. Maria flirta con Roberto!

Le ultimissime anticipazioni de Il Segreto mostrano che Carmelo, passando per la bottega dei Miranar, fa sapere a tutto il paese che Alvaro ha accettato di diventare il nuovo medico condotto di Puente Viejo. Parlando con Elsa, Alvaro le dice che la sua scelta di restare non è soltanto legata a lei, ma non sembra del tutto convincente. Intanto Antolina, saputa la notizia, si rode perché capisce che se Alvaro rimane, Elsa non se ne andrà da Puente Viejo!

Intanto Mauricio e Fe fanno visita a Julieta, che li accoglie in tutta tranquillità, anche se è evidente che nasconde qualcosa. E come potrebbe essere altrimenti? Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che un certo Faustino, un misterioso forestiero, arriva in paese e chiede di Fe, la quale, venuta a saperlo, si inquieta al punto di andare a nascondersi presso Saul e Julieta. Cosa sta succedendo?

Una nuova famiglia?

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, alla Villa, donna Francisca è colpita dal fatto che Maria, Roberto e i due bambini si comportino come se fossero una famiglia: la matrona vuol vederci chiaro! Un altro che vuol vederci chiaro è Fernando, che vede il “cubano” sottrargli la Castaneda un giorno dopo l’altro. Chiede allora a Prudencio di raccogliere informazioni su di lui, e si prepara ad affrontarlo…