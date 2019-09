Una vita, anticipazioni della settimana 9-14 settembre 2019. Moises ritrovato!

Le ultimissime anticipazioni di Acacias 38, Una Vita, basate sulla trama delle puntate che vanno in programmazione da lunedì 9 a sabato 14 settembre 2019, annunciano ulteriori intrighi e colpi di scena! La soap ambientata nell’immaginario ‘barrio’ madrileno di Acacias va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13:40 alle 14:45 su Canale 5; il sabato dalle 21:25 alle 23:25 su Rete 4.

A costo di essere ucciso da Samuel, secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una Vita, il dottor Guillen confessa ai genitori di Moises il complotto per far morire il bambino. Comunque, Blanca e Diego, con l’aiuto di Riera, riescono a rintracciare il loro figlioletto. Intanto Silvia sbaglia di grosso nello scegliere qualcuno che assista il colonnello cieco: si rivela una persona estremamente infida!

Generosità di Lucia!

Dopo l’aiuto di Lolita per vincere il concorso, Antonito fa pace con la fidanzata, ma i guai non sono finiti: ecco che qualcuno ruba gli schizzi delle invenzioni del giovane! Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una Vita, Lucia – affascinata da Samuel, di cui non intuisce la vera natura – si preoccupa delle condizioni delle domestiche e dei domestici della soffitta. Nel perseguire questo scopo, la giovane non bada alle osservazioni che le fa Felipe, secondo il quale non è appropriato occuparsi dello stato di persone di rango inferiore!