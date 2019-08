Costantino Vitagliano sarà protagonista del Trono Over di Uomini e Donne?

Costantino Vitagliano, uno dei tronisti più famosi di Uomini e donne, ed anche uno dei primi che viene ricordato per la sua storia d’amore con Alessandra Pierelli, nata all’interno del programma, ha rilasciato una lunga intervista settimanale Di Più in cui non hai escluso un possibile ritorno nella trasmissione che gli ha regalato successo e notorietà. Dopo la fine della storia con la madre della figlia Ayla, Costantino è single ed è desideroso di trovare un nuovo amore.

Costantino non esclude la possibilità di tornare nel trono over di Uomini e Donne.

Con il noto settimanale l’ex tronista ha parlato della sua vita da papà e di quanto sia cambiato rispetto ai tempi della sua partecipazione al programma di Canale 5: “Da quando sono diventato papà di Ayla mi sono ammorbidito. Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità, sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni”. L’ex tronista non ha nascosto il suo desiderio di tornare nel programma Uomini e Donne, chiaramente nel trono over adesso che non ha più vent’anni. Vitagliano ha così dichiarato: “Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over…il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano…Con una differenza rispetto al passato: allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella”.

Costantino parla dell’incontro avuto con Alessandra Pierelli dopo la fine della loro storia.

Nella lunga intervista al settimanale, Costantino ha anche raccontato di aver nuovamente incontrato la sua ex è conosciuta proprio nel programma, ossia Alessandra Pierelli, ed ha rivelato i motivi della fine della loro storia: “Avevo altro per la testa: mi sentivo il re del mondo. È andata come doveva andare… I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico…Poi, tempo dopo, ci siamo visti…ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice”. Per sapere se rivedremo Costantino a Uomini e Donne dovremo aspettare ancora qualche settimana quando riprenderà la nuova edizione della trasmissione.