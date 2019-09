Stasera su Canale 5 andrà in onda la seconda attesissima puntata della fiction di Canale 5 Rosy Abate 2. Protagonista indiscussa la bellissima attrice Giulia Michelini, volto amato ed apprezzato dal grande pubblico. Scopriamo insieme qualche notizia e curiosità sull’attrice e le prime indiscrezioni rilasciate dalla Michelin su una possibile terza serie.

Chi è Giulia Michelini interprete della fiction di Canale 5 Rosy Abate 2

Giulia Michelini nasce a Roma il 2 giugno 1985. Dopo aver intrapreso gli studi classici al Liceo Mamiani di Roma, inizia l’attività di attrice debuttando per la prima volta sugli schermi nella terza stagione di Distretto di Polizia (2002). Il suo ruolo più noto è quello della mafiosa Rosy Abate in Squadra antimafia – Palermo oggi e nel successivo spin-off Rosy Abate – La serie. Nel 2013 debutta al cinema nel ruolo di Ilaria in Ricordati di me, film di Gabriele Muccino.

Nel 2004 recita come protagonista interpretando il ruolo di interpreta il ruolo di Lucia Borsellino nella miniserie Paolo Borsellino per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Dal 2005 al 2008 è Francesca De Biase in R.I.S. – Delitti imperfetti. Dal 31 marzo 2009 è protagonista della serie TV Squadra antimafia – Palermo oggi, serie che la vede protagonista nei panni della mafiosa Rosy Abate. Nel 2009 partecipa al film Il grande sogno di Michele Placido.

I ruoli cinematografici più disparati per Giulia Michelini interprete poliedrica e versatile.

Nel 2009 interpreta Marika, la fidanzata di Checco Zalone nel film Cado dalle nubi. Nel 2011 partecipa a tre film: Immaturi, per la regia di Paolo Genovese, Febbre da Fieno, per la regia di Laura Lucchetti nel ruolo di Franki e Cavalli, per la regia di Michele Rho. Nel 2012 recita sul set di Outing – Fidanzati per sbaglio. Nel 2014 ritorna al cinema interpretando al cinema il film Allacciate le cinture, per la regia di Ferzan Özpetek, e sul piccolo schermo con Gli anni spezzati – L’ingegnere, per la regia di Graziano Diana.

Nel 2015 lascia definitivamente Squadra antimafia alla settima stagione, per tornare come protagonista nello spin-off Rosy Abate – La serie, in onda dal 12 novembre 2017. Da mercoledì 18 settembre 2019 è in onda su Canale 5 come protagonista della seconda stagione di Rosy Abate – La serie, di cui stasera andrà in onda la seconda puntata della stagione.

Giulia Michelini sabato 21 settembre 2019 sarà ospite a Verissimo per rivelare le nuove anticipazioni sulla fiction Rosy Abate.

Domani sabato 21 settembre Silvia Toffanin intervisterà Giulia Michelin, che svelerà tante nuove anticipazioni sulla seconda stagione di “Rosy Abate – la serie”. Pochi giorni fa l’attrice ai microfoni della rivista Grazia, la Michelini ha fatto un accenno anche alla terza stagione della serie: “Ho provato a resistere a una nuova stagione, ma non sempre è possibile. Però alla fine sono contenta: ci sono tante persone che hanno seguito il personaggio per anni ed era giusto portarle a un epilogo”.

La Michelini interpreterà anche la terza serie di Rosy Abate?

La Michelini nell’intervista a Grazia non chiude completamente le porte ad un’eventuale terza stagione: “La terza stagione? Se ci sarà, resisterò anche a una terza stagione, ma anche per Rosy deve arrivare la parola fine“Rosy mi ha insegnato tanto ma è un personaggio faticoso, sempre sopra le righe, anche fisicamente è spossante. In cinque mesi di riprese ho avuto un giorno e mezzo di riposo. Certo c’è di peggio, non mi lamento“.