Il Segreto anticipazioni del 2, 3, 4 novembre 2019. Antolina alle corde!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, María Elena, per fare un regalo a Fernando, vuole comprare la casa di María e Roberto, “La Habana”. Intanto il sergente Cifuentes dice a Isaac tutta la verità sulla situazione in carcere di Elsa: la carcerata che l’ha percossa è al soldo di Antolina! L’uomo è disperato per la sorte della Laguna! Allora va a casa di Antolina per minacciarla.

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto, vediamo che Isaac esibisce ad Antolina le prove schiaccianti sugli omicidi che lei ha commesso. La accusa soprattutto della morte di Jesus. Intanto Prudencio non sa che cosa fare con Severo. Marchena gli consiglia di rivolgersi alla Montenegro. In seguito, Lola si scusa con l’Ortega per il suo comportamento. Lui dice di avere problemi con un cliente. Poi, a causa di un equivoco, finiscono nuovamente per allontanarsi.

Che cosa ha in mente Severo?

Le anticipazioni de Il Segreto, mostrano che Prudencio decide di andare a La Casona per chiedere consiglio a donna Francisca. Ma cambia idea quando riceve una telefonata da suo fratello Saul, che gli chiede di non compromettere ulteriormente la posizione di Severo. Nel frattempo Saturna si diverte alla grande con i goffi tentativi di conquista di Onesimo e Meliton. Infine Severo incontra di nascosto un gruppo di minatori dei Molero. E fa loro una strana richiesta: costruirgli un ordigno esplosivo!