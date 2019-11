Un posto al sole anticipazioni dell’1, 4, 5 novembre 2019. Diego in carcere!

Eccoci davanti a un nuovo terzetto di anticipazioni di Un posto al sole, tratte dalle trame delle puntate della benemerita soap opera partenopea, in onda su Rai3 da venerdì 1 a martedì 5 novembre 2019. Questi spoiler annunciano importanti sviluppi in più di una delle vicende in corso a Palazzo Palladini e dintorni.

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Vittorio e Alex fanno sul serio molta fatica a intendersi e a riavvicinarsi. Tuttavia c’è qualcuno, una persona ben nota a entrambi, che potrebbe provare a dar loro una mano. Ritorneranno i due a essere una coppia? E Anita? Riuscirà il giovane Del Bue a dimenticarla? Intanto

la situazione tra Raffaele e Diego si fa molto tesa e delicata. Il Giordano ha un drammatico confronto con il figlio in carcere.

Gelo tra Serena e Filippo!

Nel frattempo, le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che la cena in famiglia di Serena e Filippo produce un inevitabile riavvicinamento tra i due. Qualcosa, tuttavia, rende pensieroso l’uomo e la situazione tra i due resta fredda e bloccata. Vittorio incontra Alex con grande emozione e speranza, ma il giovane è totalmente all’oscuro dell’inganno ordito da Mia. Tutta questa vicenda avrà un esito imprevedibile!