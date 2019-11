Uomini e Donne Trono Over ultime anticipazioni. Un nuovo amore per Gemma?

Attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, apprendiamo che presso gli studi Elios – Titanus della Mediaset di Roma, ci sono state le nuove registrazioni di puntate dei Senior. La conduttrice apre la puntata proponendo a Tina Cipollari di pesarsi. La bionda opinionista lo fa, ma rimane delusa dal risultato: l’ago della bilancia è spietato!

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, mostrano che in seguito si passa, come di consueto, all’angolo dedicato a Gemma. Ecco allora che Jean Pierre prende una decisione definitiva: quella di non frequentare più la Galgani. La dama torinese ci resta talmente male che rivuole indietro il peluche che gli ha regalato a suo tempo.

Anticipazioni U&D: Il nuovo arrivato suscita l’interesse di Gemma!

Tuttavia le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, ci raccontano che ben presto Gemma ritrova il sorriso, nel momento in cui arriva per lei un nuovo cavaliere, un baldo venezuelano di cinquantasette anni di nome Juan Luis. Questi, seduto al centro dello studio, dichiara di vedere in Gemma una donna dalla grande eleganza. Al che la Galgani inizia a guardare il nuovo arrivato con occhi nuovi, gli occhi dell’amore. La Cipollari coglie la palla al balzo per deridere l’antagonista storica, ed è ben presto maretta tra le due!