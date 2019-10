Il Segreto, anticipazioni del 2 3 e 4 ottobre 2019. Don Anselmo se ne va!

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto, vediamo che il sergente Cifuentes è molto sul chi va là, alla ricerca di qualche prova compromettente nella casa parrocchiale, allo scopo di incolpare Carmelo e Don Berengario per l’omicidio dei Molero. Per lui non c’è altro modo per arrestarli. Adela confessa a Carmelo di sentirsi a disagio.

Infatti, secondo le anticipazioni de Il Segreto, il sergente Cifuentes si è recato in casa loro e in quella di don Berengario per effettuare delle indagini e delle perquisizioni. Adela si sente molto male per questa situazione. Nel frattempo, Tiburcio non vuole che Meliton usi la sua frusta per domare il leone Pancho, facendogli così del male.

L’addio di don Anselmo a Puente Viejo. Chi sta aiutando Carmelo?

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano nel frattempo che don Anselmo, salutato calorosamente da tutti i cittadini di Puente Viejo, si accinge a lasciare per sempre il paese. Si congeda così da tutti coloro che gli vogliono bene e lascia la chiesa nelle mani del suo collega. Il sindaco, intanto, è molto agitato. Vede il suo futuro sempre più nero. Ma c’è qualcuno che sta mettendo in atto un piano di salvataggio per aiutare lui e don Berengario…