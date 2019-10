Uomini e Donne Trono Classico anticipazioni. Giulio nervoso!

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, Giulio Raselli porta in esterna Irene. Il tronista sostiene di provare per lei, almeno per il momento, soprattutto una certa attrazione fisica. La corteggiatrice si innervosisce quando sente pronunciare queste parole. In studio, i due ragazzi incominciano a discutere.

Attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, vediamo che Giulio si innervosisce a sua volta, in particolare quando si sente dire da Irene che lui va dietro a delle ragazzine sul tipo di Veronica. Al che prende la parola Sara, chiedendo al tronista se – dopo la prima esterna della scorsa settimana – ha intenzione di uscire ancora con lei. In caso contrario, vorrebbe saperlo, così se ne torna a casa!

Il rimprovero di Giulio a Sara, il consiglio di Tina a Giulia!

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, mostrano che Raselli si innervosisce ulteriormente, redarguisce aspramente Sara e, con mala grazia, sbotta che deve starsene seduta lì. Si passa a Giulia, che è uscita con Alessandro. In una Spa, la tronista gli confida i suoi dubbi. Come mai un ragazzo bello come lui, corteggia una come lei? Rientrati in studio, Tina Cipollari consiglia alla Quattrociocche di credere di più in se stessa, dal momento che lui non è il più bello dei suoi corteggiatori!