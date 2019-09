Il Segreto anticipazioni del 24 25 26 settembre 2019. Elsa in trappola?

Le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano che Isaac va a prendere per il petto Alvaro, per fargli un bel discorsetto. Gli spara in faccia che ha capito che non ama Elsa, anche se sta per sposarla. Al che lo mette in guardia: se farà del male alla Laguna, dovrà vedersela con lui. E non pensasse di farla franca, perché lui sorveglierà il dottore a vista d’occhio!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto in seguito Alvaro, che continua imperterrito nel suo piano, fa una non meglio identificata telefonata nella quale si sbottona su ciò che ha in mente di fare alla sua futura sposa. Proprio in quell’istante quest’ultima spalanca la porta, e l’infame teme di essere stato scoperto! Sara così? Riuscirà Elsa a sfuggire alle sue grinfie?

Anticipazioni de il Segreto: la verità sui Molero!

Intanto il sergente Cifuentes si rende conto che quanto è apparso sul giornale, a proposito della fuga in Portogallo dei Molero, era solo un tentativo di depistaggio. Ora che sono stati ritrovati i corpi di padre e figlio, non resta che stabilire la verità. A tale scopo, intuisce che chi potrebbe essere al corrente di tutto è don Anselmo, e perciò decide di interrogarlo. Meliton va subito da Carmelo a riferirgli come stanno le cose.