Uomini e Donne Trono Over anticipazioni. Le ambizioni di Pamela!

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over ci parlano ora di Pamela, che è innamorata di Enzo. Il cavaliere, tuttavia, abita a Budapest, e deve andare via per una quarantina di giorni per risolvere delle questioni personali. Per questo motivo si sta distanziando dalla Barretta. La dama però ci rimane assai male, e improvvisamente gli chiede di mostrarle il cellulare.

L’uomo incomincia ad arrampicarsi sugli specchi, ma le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over mostrano che Maria De Filippi lo invita a dire la verità. Allora Enzo dice che ha delle conoscenze occasionali di questa estate da chiudere. Tuttavia a Gianni Sperti queste parole non piacciono: se sono storie occasionali, non ci vuole tutto questo tempo per chiuderle!

Pamela ed Enzo ballano!

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, Pamela si sente offesa e se ne va al suo posto. Quando lui cerca di trattenerla, lei gli ricorda che ha già vissuto storie simili con il suo ex. I due si riappacificano e ballano insieme, ma Enzo ha ancora qualcosa da dire: il cavaliere non si fida di Pamela perché sul web ha scoperto che la Barretta vorrebbe partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.