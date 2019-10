Il Segreto, anticipazioni dell’11, 12, 13 ottobre 2019. l’addio di Julieta e Saúl!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Maria trova degli indizi che fanno pensare che Roberto abbia lasciato la Casona, ma tiene gli occhi bene aperti perché non si fida per niente. Álvaro vince la diffidenza di Isaac e lo persuade ad ascoltarlo: gli parla della sua complicità con Antolina e gli racconta tutto ciò che sa sulla donna.

Quando Isaac ritorna in città, rivela a Elsa e ai suoi amici che c’era un’intesa segreta tra il Fernandez e sua moglie. Le anticipazioni de Il Segreto, mostrano che Julieta e Saúl riferiscono a tutti i loro conoscenti di aver portato a compimento il piano e, commossi, si congedano da loro. Nello stesso tempo, Carmelo informa don Berengario che Saúl sta per risolvere il loro problema.

Prudencio diventa usuraio!

Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che Marchena trova un taccuino riservato di Prudencio e lo invita a badar bene a quello che fa: lui non vuole essere coinvolto in attività illegali! In effetti il fratello di Saul è diventato un usuraio! A questo punto Prudencio spiega che la vendita di vini è solo una copertura. L’attività principale sarà quella di prestare denaro! Intanto Isaac va da sua moglie con l’intento di metterla di fronte alle proprie responsabilità…