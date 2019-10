Uomini e Donne Trono Over ultimissime anticipazioni. Barbara offende Armando!

Secondo le anticipazioni, il gossip e le news di Uomini e Donne Trono Over, relative all’ultimissima registrazione di puntate del format dei Senior, avvenuta come sempre presso gli studi Elios, si passa alla sfilata. Le anticipazioni rivelano che il tema della puntata da portare in scena è quello dell’Uomo Seducente.

Ecco che le anticipazioni, il gossip e le news di Uomini e Donne Trono Over, ci mostrano che il primo partecipante a calcare la passerella, è Riccardo. Facendo sfoggio di tutto il suo fisico, il cavaliere tarantino fa la sua bella figura e riceve un bel 10 da parte di Ida. Sarebbe il turno di Armando, ma questi si rifiuta di sfilare: non è propenso perché, a causa di ciò che è accaduto poco prima, non si trova nel giusto “mood”!

L’intervento offensivo di Barbara!

Tuttavia, attraverso le anticipazioni, il gossip e le news di Uomini e Donne Trono Over, vediamo che il cavaliere napoletano, vista l’insistenza da parte del pubblico, decide di mettersi anch’egli in gioco. Al termine della sua sfilata, Barbara interviene per esprimergli tutta la sua avversione, apostrofandolo addirittura il termine “Cogl***e”. Vale la pena di rilevare che tra i due si è accesa una violenta discussione?