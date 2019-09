Il Segreto, anticipazioni dell’11, 12, 13 settembre 2019. Francisca fa la buona con Roberto!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, arriva ad Elsa una telefonata misteriosa. Intanto Saul e Pedro vengono separati prima di venire a contatto. Ma nel paese giunge la notizia, e Severo lo viene a sapere: egli sa bene che lo scontro tra Pedro e Saul non si è chiuso lì. Infatti il Molero e l’Ortega vogliono incontrarsi fuori città per la resa dei conti finale.

Intanto le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano che Antolina e Alvaro si accordano per ottenere i loro rispettivi obiettivi: per lei, c’è bisogno che il dottore, sposando con l’inganno Elsa, la allontani da Puente Viejo, mentre per lui, lo scopo è impadronirsi di tutta l’eredità della ragazza per poi abbandonarla a se stessa. Intanto Fernando discute con Francisca per il suo cambio di atteggiamento verso Roberto.

Un grave infortunio per Isaac!

La Montenegro, infatti, è diventata inopinatamente melliflua nei riguardi del cubano. E, secondo le anticipazioni de Il Segreto, non c’è alcun mistero in tutto questo: se Roberto decide di stabilirsi in Spagna, anche Maria ci resterà. Intanto Matias fa visita Isaac, che proprio in quel mentre subisce un grave infortunio. Il locandiere conduce immediatamente il falegname al dispensario, dove trovano Elsa da sola, senza la presenza di Alvaro.