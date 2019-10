Uomini e Donne Trono Classico Anticipazioni. La diatriba tra Giulia e Alessandro!

Attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, veniamo a sapere che, al termine delle scorse registrazioni, Alessandro è andato a trovare in camerino Giulia Quattociocche. Dopo un inizio apparentemente tranquillo, è successo che tra i due ci sono state parole dure. Eppure la loro ultima esterna era andata abbastanza bene.

E allora per quale motivo la situazione è precipitata? Secondo le anticipazioni, le news e il gossip di Uomini e Donne Trono Classico, anche se nell’uscita precedente, quella alle terme in cui erano stati abbastanza bene insieme alle terme, tutto sembrava essere ok, alla fine lui non ha detto nulla che facesse pensare ad un minimo di interesse per la tronista.

Giulia mette paletti ad Alessandro!

A questo punto, le anticipazioni, le news e il gossip di Uomini e Donne Trono Classico, mostrano che Giulia si è fatta l’idea che Alessandro sia un ragazzo falso. E non comprende come faccia un ragazzo bello come lui a provare interesse per una come lei. Nella discussione, Giulia l’ha attaccato per tante cose e non gli ha dato il tempo di rispondere. In studio il corteggiatore ha provato a spiegarsi meglio dicendo che Giulia in tal modo gli mette dei paletti.