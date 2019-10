Il Segreto anticipazioni della settimana 7-13 ottobre 2019. Arriva la sosia di Pepa Balmes!

Le ultime anticipazioni de Il Segreto, basate sulla trama delle puntate in onda nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2019, annunciano grandi colpi di scena! La fortunata serie iberica attende i suoi aficionados su Canale 5 dalle 16:10 alle 17:00 dal lunedì al venerdì mentre il sabato dalle 15:10 alle 16:10. La domenica dalle 16:20 alle 17:20.

Sappiamo dalle anticipazioni de Il Segreto che Francisca impone a Roberto di lasciare la Casona con un piano che richiede la collaborazione di Mauricio. Quando Maria viene a saperlo, crede di essere stata abbandonata dal suo amico cubano e ci rimane assai male. Nel frattempo, Severo è in gravi difficoltà finanziarie e la Montenegro ha in serbo contro di lui. nuove macchinazioni!

La sosia di Pepa!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto Prudencio compra la bottega di Fe e assume Marchena per gestire la sua nuova attività. In realtà, egli fa l’usuraio! Fra i primi debitori c’è una ragazza bellissima di nome Lola, molto somigliante, per aspetto e per carattere, a Pepa Balmes. Intanto, Saul e Julieta salutano i loro cari, perché si accingono a partire per rifarsi altrove una vita.

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto vediamo che Isaac, dopo aver intercettato Alvaro, scopre che il dottore aveva stretto un patto con Antolina. Al che mette quest’ultima alle strette. Messa a dura prova dalla ex domestica, intanto, Elsa ha un malore. Adela ed Irene si apprestano ad aprire una associazione femminile a Puente Viejo.