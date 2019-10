Una vita, anticipazioni della settimana 7-13 ottobre 2019. Leonor e Casilda sono sorellastre!

Vediamo, dalle ultimissime anticipazioni di Acacias 38, Una vita, basate sulla trama delle puntate in onda nella settimana da lunedì 7 a domenica 13 ottobre 2019, che dobbiamo prepararci a sconvolgenti svolte! La soap ci aspetta su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:10 alle 14:45 e il sabato dalle 14:10 alle 15:10. Sempre il sabato, in prime time su Rete 4, mentre domenica, ancora su Canale 5, dalle 14:30 alle 16:20.

Le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, mostrano che Liberto si salva grazie all’intervento del dottor Higinio. Rosina, per ringraziarlo, gli dona una grossa somma in denaro! In seguito, giunge ad Acacias Maria, la domestica, che si rivela essere la madre di Casilda nonché una ex amante di Maximiliano Hidalgo! In effetti confessa che Casilda è la sorellastra di Leonor, perché nata dall’amore tra lei e il signore!

Trini aspetta un bambino!

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Lucia confida a Telmo il suo amore impossibile per Samuel che, per parte sua, finisce in mano agli usurai. Trini non ha il coraggio di confessare a suo marito di essere in dolce attesa perché crede che lui non voglia altri figli. Alla fine i due riescono a chiarirsi. Grazie alle ricerche di Celia, arriva ad Acacias il padrino di Lucia, mentre Telmo scopre certe cose molto importanti sulla ragazza. Oltre a ciò accoglie in casa sua Ursula.