Il Segreto anticipazioni della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019. Elsa lasciata da Alvaro sull’altare!

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Fernando si congeda da Maria e lascia Puente Viejo per stabilirsi a Madrid, ma Francisca, temendone ulteriori macchinazioni, ordina a Mauricio di non perderlo di vista. Anche don Anselmo decide di andarsene, e saluta tutti i suoi amici più cari. Invece Saul dice a Julieta che non è ancora il momento di partire, non prima di aver aiutato Carmelo e don Berengario a evitare la prigione…

Attraverso le anticipazioni de Il Segreto, vediamo che certi comportamenti di Alvaro, alimentano dubbi in Elsa, che gli permette di gestire le sue proprietà. E il giorno delle nozze arriva alla donna un biglietto, con su scritto che il dottore non la vuole più sposare! La Laguna si ritrova spogliata della sua eredità e piantata in asso sulla soglia dell’altare!

Anticipazioni Il Segreto. Sulle tracce di Pancho!

Le anticipazioni de Il Segreto ci mostrano che Isaac va a trovarla, ed Elsa lo invita raccontarle tutto ciò che ha scoperto sul conto di Alvaro. Frattanto i Miranar sono sulle tracce del leone Pancho. Adela è sconvolta quando la sua casa, insieme a quella di don Berengario, viene perquisita dalla Guardia Civile. Prudencio confida a Francisca di volersi mettere in proprio, comprando la cantina di Fe e lasciando la Casona.