Uomini e Donne Trono Classico ultimissime anticipazioni. Sara lascia il trono!

Attraverso le ultime anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, veniamo a sapere che, presso gli studi romani Elios della Mediaset, sono state da poco completate le nuovissime registrazioni di puntate del salotto dell’Amore di Maria De Filippi. Arriva subito in studio il primo di una serie di colpi di scena: Sara Tozzi ha lasciato il trono!

E ancora: le novità non sono tutte qui. Raffaella Mennoia si è sposata! E’ la stessa conduttrice a dare la notizia! Ma, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, subito dopo rivela che era solo uno scherzo! Si entra nel vivo della puntata e Maria De Filippi comunica che Sara, nonostante abbia già fatto le prime esterne con i corteggiatori, si è accorta di non aver mai smesso di pensare al suo ex fidanzato.

Anticipazioni Uomini e Donne: la coraggiosa decisione di Sara!

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico mostrano che la – ormai ex – tronista è pervenuta a un nuovo e improvviso insight, e cioè che il suo cuore non è libero. Di conseguenza lascia il trono! E si arriva a Veronica. La corteggiatrice è ancora indecisa su quale dei due tronisti scegliere. Questa cosa ad Alessandro non va proprio giù, e durante la loro esterna, se ne va e la lascia sola!