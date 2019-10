Un posto al sole anticipazioni del 10, 11, 14 ottobre 2019. Segnali di pace fra Renato e Nadia?

Eccoci arrivati ad un nuovo terzetto di puntate basate sulle trame della benemerita serie partenopea. Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Mariella non sopporta più le intromissioni di Cinzia nella sua vita privata. Pensa che ti ripensa, alla fine la madre del piccolo Lollo trova un escamotage che le consente di riprendere in mano la situazione.

In seguito, secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Mariella scopre qualcosa di interessante e imprevisto su tutta una serie di mancati pagamenti da parte della stessa Cinzia. Nel frattempo Arturo, in ospedale, ha uno scontro molto duro con Sebastiano. Quanto a una delle coppie in crisi – quella fra Renato e Nadia – gli spoiler parlano di un timido riavvicinamento. Può darsi che il padre di Niko riesca a liberarsi dalla sua fissazione per Adele, e a voltare pagina…

Una bella sorpresa!

Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che Susanna ha una bella sorpresa da parte di Niko e di Ugo. Guido e Mariella, grazie al provvidenziale – è il caso di dirlo – intervento di don Mario, stanno per scoprire la verità su Cinzia. Chissà se quest’ultima si accorgerà di essere quasi smascherata? Intanto, Marina e Fabrizio – con buona pace di Roberto – vanno a gonfie vele…