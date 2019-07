Un posto al sole: anticipazioni del 18, 19, 22 luglio 2019. Lo chef dello yacht!

Eccoci alle ultimissime anticipazioni di Un posto al sole, quelle relative alle trame di un nuovo terzetto di puntate della fortunata serie ambientata nel condominio di Palazzo Palladini, a Napoli. Vediamo attraverso di esse che Giulia dapprima fa sapere ad Angela di voler andare a far visita a Denis, ma successivamente, a causa di un increscioso imprevisto, deve rivedere i suoi piani.

Intanto, sempre secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Patrizio Giordano si lascia convincere da Serena e Filippo ad accettare il suo nuovo lavoro di chef sullo yacht. Tutti sono entusiasti per questa novità, ma restano delle pesanti incognite: innanzi tutto quale sarà l’atteggiamento di Roberto Ferri su questo fatto, e poi le eventuali ingerenze di Alberto Palladini, sempre pronto a mettere i bastoni tra le ruote al nuovo progetto imprenditoriale.

Che fine ha fatto Diego?

In ogni modo, l’avventura di Roberto, Serena e Filippo parte, con Patrizio che occupa il suo nuovo ruolo. Le anticipazioni di Un posto al sole, però, ci avvertono che il padre di Patrizio, il buon Raffaele, è assai preoccupato per Diego, che dopo il suo colpo di testa si è dileguato e non dà più sue notizie. Nel frattempo Alex e Vittorio tornano da Berlino, dopo la loro breve vacanza, mentre Anita si rode su come trovare il modo di riconquistare il giovane Del Bue!