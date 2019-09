Una vita anticipazioni del 24 25 26 settembre 2019. Blanca torna con Samuel?

In questa nuova triade di puntate tratte dalla trama della fortunata soap opera iberica, le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, ci fanno vedere che la morte di Arturo Valverde ha scosso l’intero quartiere che si stringe attorno a Silvia, che è distrutta dal dolore. La Reyes ha capito – e non si sbaglia – che, dietro l’omicidio, non si cela altro che la mano assassina di Blasco.

Silvia ha preso con se stessa l’impegno di incastrare Blasco prima o poi. Inoltre, inizia a indagare sul professor Javier, sulla cui buona fede nutre ormai seri dubbi. Intanto le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, mostrano che Antonito decide di andare con Lolita, la quale deve partire per la sua città natale, Cabrahigo, per prendersi cura della sua tata, Concha, che è gravemente ammalata.

Una strana manovra di Blanca!

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Ramon ferma Antonito, perché riesce a recuperare i progetti della sua invenzione che gli erano stati rubati. E così il giovane resta ad Acacias. Nel frattempo Samuel ordina all’infermiera dell’ospedale di riportare a casa Moises. Blanca è molto felice di potersi ricongiungere con suo figlio e fa credere al giovane Alday di aver dimenticato Diego e di aver rivalutato il suo legame con lui!