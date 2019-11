Una vita anticipazioni del 5, 6, 7 novembre 2019. Lucia tra le spire di Samuel!

Attraverso le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, scopriamo che Espineira fa sapere a padre Telmo che presto sarà processato da un tribunale ecclesiastico. Nel frattempo Úrsula riesce a trovare il cocchiere Gutierrez, ma questi sostiene di non sapere nulla sulla né sulla vita del sacerdote, né tanto meno su quel che avrebbe fatto a Lucia.

Le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, fanno vedere, intanto, che la Alvarado, che si sente stravolta e ha tanto bisogno di affetto, consente a Samuel di prendersi amorevolmente cura di lei. In seguito, tuttavia, incomincia a nutrire dei forti sospetti, e allora chiede al giovane Alday come abbia fatto a trovare la strada per l’eremo abbandonato dove a suo tempo l’ha portata padre Telmo. Ma Samuel ha buon gioco nel dissipare tutti i dubbi che la ragazza ha su di lui.

Il successo della commedia di Leonor!

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, il produttore Benjamín Corral è molto contento della commedia messa in scena da Leonor e chiude un contratto importante con la scrittrice. Sull’onda del successo della pièce teatrale, Flora vorrebbe tentare la strada dell’attrice. Intanto le cameriere dedicano le loro amorevoli cure a Servante, che è ben felice di sentirsi coccolato!