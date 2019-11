Uomini e Donne Trono Classico ultime anticipazioni. Maretta tra Alessandro e Veronica!

Dopo le discussioni per la presunta conoscenza pregressa tra Giulio e la sua corteggiatrice Veronica Fedolfi le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico ci dicono che a un certo punto la polemica si placa, e allora Maria De Filippi manda sullo schermo led l’esterna tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli, esterna molto gradita dal pubblico presente in studio.

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico nostrano che in questa clip Veronica fa fare a Zarino una videochiamata ai suoi nonni, spiegandogli che per più di una ragione sono le due persone più importanti della sua vita, e quindi è importante che un suo possibile fidanzato acquisisca dimestichezza con loro.

L’imbarazzo di Alessandro, le accuse di Veronica!

Ma Veronica vede Alessandro alquanto sconcertato, al che gli chiede che cosa stia succedendo. Zarino le dice che non è pronto per un passo così fondamentale come la conoscenza dei parenti. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, in studio Veronica si arrabbia con il tronista e lo accusa di voler solo continuare a stare nel programma per motivi visibilità. Il ragazzo si difende e nega, ma la Burchielli sostiene che certamente il tronista avrà richiesto l’ingresso di nuove corteggiatrici per restare più a lungo.