Uomini e Donne Trono Over ultime anticipazioni. La lettera d’amore di Riccardo a Ida!

Continuiamo, attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, a parlare dell’ultima registrazione di nuove puntate dei Senior: vediamo insieme quali sono le ultime novità a proposito di Armando ed Ida. Il cavaliere dal centro dello studio sostiene di essere intenzionato a continuare il rapporto con la Platano. Ad un certo punto però, avviene il colpo di scena.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, Riccardo prende la parola per dire che ha scritto una lettera per Ida. Mentre la legge, è visibilmente commosso. Le dice che in tutto il tempo che sono stati insieme non si sono mai compresi davvero. Le colpe sono di entrambi. Afferma con convinzione che Ida è stata la donna più importante della sua vita, e che la ama ancora.

La lettera di Riccardo: Ida in lacrime!

In tutto questo, come mostrano le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over, Armando si sente usato e tradito, mentre Ida si scioglie in lacrime e non sa proprio come comportarsi, teme di soffrire ancora una volta. Dopo questo clamoroso colpo di scena, Maria De Filippi apre le danze. I due innamorati ballano emozionati, ma non solo: si sottopongono anche al gioco della mela.