Nella puntata di Verissimo in onda domani 21 settembre 2019 sarà ospite il dj Andrea Damante. Sarà accolto da Silvia Toffanin nello stesso studio dove appena una settimana fa la sua ex ha presentato il suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, che è uscito nelle librerie il 17 settembre 2019. Nel libro la bellissima influencer parla del tradimento subito da parte dell’ex fidanzato Andrea Damante, scendendo in dettagli molto intimi e privati. La De Lellis a Verissimo nella puntata andata in onda sabato 14 settembre 2019 ha raccontato anche dello shock di quando l’ha scoperto, che l’ha portata a distruggere la PlayStation e tagliare i suoi vestiti, del successivo riavvicinamento e della rottura definitiva del loro rapporto.

Andrea Damante commenterà in tv il libro di Giulia De Lellis.

Sabato 21 settembre il deejay veronese Andrea Damante a Verissimo avrà per la prima volta la possibilità di dire la sua sul libro dell’anno. In un’intervista al settimanale Gente Damante si era espresso in maniera negativa sul libro della De Lellis: “Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così…Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei...Parlando della nostra intimità e raccontando fesserie tipo la storia della dieta. Cose pazzesche, non vere!”. L’ultima volta che Andrea Damante e Giulia De Lellis erano entrati negli studi di Verissimo quando erano ancora fidanzati, ossia a dicembre 2017, dopo l’uscita di Giulia dalla casa del Grande Fratello Vip. Ora l’influencer ha raccontato di aver ritrovato l’amore al fianco di Andrea Iannone.

Le prime dichiarazioni di Andrea Damante nell’intervista a Verissimo.

Secondo le prime anticipazioni dell’intervista di Andrea Damante rilasciata a Verissimo, il dj ha smentito alcune delle dichiarazioni della sua ex contenute nel libro e rilasciate a Verissimo la scorsa settimana: “Giulia esagera l’ho tradita solo due volte…Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”.

Damante ha fatto anche alcune rivelazioni in merito ad alcune frasi contenute nel libro della De Lellis, sottolineando come alcune cose siano state romanzate ed alterate e non corrispondano alla verità, in particolare le presunte telefonate della De Lellis alle presunte amanti del dj: “Questa storia è romanzata. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita”.

Il ragazzo ha rivelato che i motivi della chiusura sono legati non solo ai tradimenti ma anche ad un periodo di continui litigi che la coppia stava attraversando all’epoca: “Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”. Damante ha anche rimarcato: “Mi sono assunto le mie colpe. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”. L’appuntamento con Andrea Damante è a Verissimo, sabato 21 settembre 2019 alle ore 16 su Canale 5.