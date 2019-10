Uomini e Donne Trono Classico ultime anticipazioni. Pago e Serena in studio!

Attraverso le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico vediamo che, dopo i percorsi di Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche, in studio si passa al momento Temptation Island Vip. Alla ribalta, l’acceso confronto tra Serena Enardu e Pago. Gianni Sperti prende la parola per dire che sono stata la coppia che lo ha fatto emozionare di più.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, la prima ad entrare in studio è la donna, che si mostra visibilmente dimagrita. Pago glielo fa notare. La bella sarda appare costernata, ansiosa e in puntata riferisce che quando è entrata nel programma voleva capire se fosse ancora accesa una scintilla d’amore per il cantante.

L’ultima parola è stata detta…

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Classico, mostrano che lei sostiene che anche durante il falò di confronto, lei non è riuscita a dirgli la verità sui suoi sentimenti. In seguito la conduttrice chiede all’ex coppia se – dopo la fine del reality show – si sono più visti. I due rispondono di sì, e raccontano che Pago è andato a casa di lei allo scopo di recuperare i suoi oggetti personali. Serena e il cantante, a quanto pare, si sono detti proprio tutto.